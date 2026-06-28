Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «32»
Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, οπότε έγιναν γνωστές οι ομάδες που συνεχίζουν στους «32» της διοργάνωσης. Αυτές είναι οι εξής:
-Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των «32»:
1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική
2ος όμιλος: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη
3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο
4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη
5ος όμιλος: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός
6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία
7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος
8ος όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι
9ος όμιλος: Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη
10ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία
11ος όμιλος: Κολομβία, Πορτογαλία, Λ. Δ. Κονγκό
12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα
-Οι ομάδες που αποκλείστηκαν:
1ος όμιλος: Νότια Κορέα, Τσεχία
2ος όμιλος: Κατάρ
3ος όμιλος: Σκωτία, Αϊτή
4ος όμιλος: Τουρκία
5ος όμιλος: Κουρασάο
6ος όμιλος: Τυνησία
7ος όμιλος: Ιράν, Νέα Ζηλανδία
8ος όμιλος: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία
9ος όμιλος: Ιράκ
10ος όμιλος: Ιορδανία
11ος όμιλος: Ουζμπεκιστάν
12ος όμιλος: Παναμάς
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις