Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «32»

Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, οπότε έγιναν γνωστές οι ομάδες που συνεχίζουν στους «32» της διοργάνωσης. Αυτές είναι οι εξής:

-Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των «32»:

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική

2ος όμιλος: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία/Ερζεγοβίνη

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη

5ος όμιλος: Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος

8ος όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι

9ος όμιλος: Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία

11ος όμιλος: Κολομβία, Πορτογαλία, Λ. Δ. Κονγκό

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα

-Οι ομάδες που αποκλείστηκαν:

1ος όμιλος: Νότια Κορέα, Τσεχία

2ος όμιλος: Κατάρ

3ος όμιλος: Σκωτία, Αϊτή

4ος όμιλος: Τουρκία

5ος όμιλος: Κουρασάο

6ος όμιλος: Τυνησία

7ος όμιλος: Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία

9ος όμιλος: Ιράκ

10ος όμιλος: Ιορδανία

11ος όμιλος: Ουζμπεκιστάν

12ος όμιλος: Παναμάς

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ