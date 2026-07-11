Μουντιάλ 2026: Ο Μερίνο το… έκανε ξανά και η Ισπανία στους «4»

Όπως ακριβώς πριν από τέσσερις ημέρες (6/7) έτσι κι απόψε ο Μίκελ Μερίνο ήταν ο «άνθρωπος της τελευταίας στιγμής» για την Ισπανία! Ο άσος της Άρσεναλ ήρθε από τον πάγκο και στο 88ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-1 επί του Βελγίου, στέλνοντας την ομάδα του στους ημιτελικούς του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (14/7, 22:00), για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν η «Roja» είχε κατακτήσει τον τίτλο. Το ματς έγινε στο Λος Άντζελες παρουσία 70.000 θεατών, με τον Ρουϊθ να ανοίγει το σκορ στο 30΄ και τον Ντε Κετελάρε να ισοφαρίζει για τους Βέλγους στο 41΄.

Στην προθέρμανση ο Ρούντι Γκαρσιά, αναγκάστηκε να αλλάξει τα πλάνα του, καθώς ο Τίλεμανς υπέστη τράβημα στον προσαγωγό κι έτσι τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Βανάκεν.

Η Ισπανία πραγματοποίησε το καλύτερό της ημίχρονο στη διοργάνωση, ανεβάζοντας την απόδοσή της σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχασε αρκετές ευκαιρίες και προηγήθηκε ακριβώς με τη συμπληρώση του ημιώρου (30΄) όταν ο Όλμο σούταρε ο Κουρτουά απέκρουσε και ο Φαμπιάν Ρουϊθ βρήκε πρώτος στη διεκδίκηση και έγραψε από κοντά το 1-0. Η «Roja» δεν έδειχνε να απειλείται καθόλου, όμως κόντρα στη ροή του αγώνα, το Βέλγιο ισοφάρισε. Στο 41΄ από σέντρα του Καστάνιε από δεξιά, ο Σαρλ Ντε Κετελάρε με έξοχη κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στη μοναδική τελική προσπάθεια των «κόκκινων διαβόλων» στο πρώτο 45λεπτο.

Στο 71΄ τα δεδομένα του παιχνιδιού άλλαξαν, όταν ο πιο επιδραστικός -ίσως- παίκτης του Βελγίου, αναγκάστηκε να φύγει από το ματς λόγω τραυματισμού. Ο Τιμπό Κουρτουά αποχώρησε στερώντας από τους συμπαίκτες του την παροιμιώδη σιγουριά την οποία εμπνεεί όταν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Πώς θα τα κατάφερνε ο αντικαταστάτης του, ο 24χρονος Σένε Λάμενς, ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό απαντήθηκε στο 88΄ όταν ο Κουμπαρσί σούταρε από μακρά, ο Λάμενς έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Μερίνο από κοντά έγραψε το 2-1. Όπως και στο ματς με την Πορτογαλία, ο «άνθρωπος της τελευταίας στιγμής», ο Μίκελ Μερίνο, μπήκε ως αλλαγή και χάρισε την πρόκριση στην Ισπανία, υπό το βλέμμα του διάσημου χολιγουντιανού σταρ, Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ

Κίτρινες: Κουμπαρσί, Λαπόρτ – Ντε Μπρόινε, Βίτσελ

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ (55΄ Πέδρι), Όλμο (86΄ Μερίνο), Γιαμάλ, Μπαένα (55΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (79΄ Νίκο Γουϊλιαμς)

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά (71΄λ.τρ. Λάμενς), Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ (60΄ Σέις), Ράσκιν, Ντε Μπρόινε (86΄ Σάλεμεκερς), Βανάκεν (60΄ Λουκάκου), Ντοκού, Τροσάρ (60΄ Βίτσελ), Ντε Κετελάρε

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ