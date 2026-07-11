Μπάσκετ: Κίνηση-ματ του ΠΑΟΚ με τον Τσεντίν Όσμαν για τρία χρόνια
Την κίνηση ρουά-ματ του καλοκαιριού, έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε από τον Παναθηναϊκό, τον Τσεντί Οσμάν, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
Ο παίκτης, ζήτησε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, με την επιθυμία του να γίνεται δεκτή από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Έτσι, θα μετακομίσει στον «Δικέφαλο» του Βορρά.
Ο Παναθηναϊκός, θα βάλει στα ταμεία του δυο εκατομμύρια ευρώ.
Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχει βάλει στο στόχαστρό της και τον Βασίλη Τολιόπουλο, και φέρεται να δίνει δυο εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει.
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