Μπάσκετ: Κίνηση-ματ του ΠΑΟΚ με τον Τσεντίν Όσμαν για τρία χρόνια

Την κίνηση ρουά-ματ του καλοκαιριού, έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε από τον Παναθηναϊκό, τον Τσεντί Οσμάν, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Ο παίκτης, ζήτησε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, με την επιθυμία του να γίνεται δεκτή από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Έτσι, θα μετακομίσει στον «Δικέφαλο» του Βορρά.

Ο Παναθηναϊκός, θα βάλει στα ταμεία του δυο εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχει βάλει στο στόχαστρό της και τον Βασίλη Τολιόπουλο, και φέρεται να δίνει δυο εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει.