Τέσσερις εθνικές ομάδες εξακολουθούν να ονειρεύονται την πρώτη τους δόξα

νώ τέσσερις από τις οκτώ προημιτελικές ομάδες έχουν ήδη σηκώσει το τρόπαιο – η Αργεντινή (τρεις τίτλους), η Γαλλία (δύο), η Αγγλία και η Ισπανία (ένα η καθεμία) – οι άλλες τέσσερις εξακολουθούν να διεκδικούν ένα πρώτο παγκόσμιο στέμμα.

Το Βέλγιο και το Μαρόκο δεν έχουν περάσει ποτέ από τα ημιτελικά.

Η Ελβετία έπαιξε τελευταία φορά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην έδρα της το 1954.

Η Νορβηγία δεν είχε περάσει ποτέ πριν από τη φάση των «16».

Αυτή η διοργάνωση του 2026 θα μπορούσε, επομένως, να δει μια νέα εθνική ομάδα να διεκδικεί το τρόπαιο για πρώτη φορά από τη στέψη της Ισπανίας το 2010.

Η Νορβηγία σε αχαρτογράφητο έδαφος

Από τις οκτώ εθνικές ομάδες που εξακολουθούν να αγωνίζονται, μόνο μία θα βιώσει τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά, η Νορβηγία. Με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Έρλινγκ Χάαλαντ, η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία στην προηγούμενη φάση για να συνεχίσει το ταξίδι της.

Αντίθετα, η Αγγλία, η επόμενη αντίπαλός της, είναι η ομάδα που έχει συμμετάσχει σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης τις περισσότερες φορές (10). Ακολουθούν η Γαλλία (εννέα), η Αργεντινή (οκτώ), η Ισπανία (πέντε) και το Βέλγιο και η Ελβετία (τρεις). Για το Μαρόκο, αυτός θα είναι μόνο ο δεύτερος προημιτελικός της.

Άλλη μια πρωτιά για το Μαρόκο

Το Μαρόκο έχει ήδη να επιδείξει την επιτυχία του στο Κατάρ, όπου έγινε η πρώτη ομάδα από την Αφρική που έφτασε στους τέσσερις τελευταίους ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη Βόρεια Αμερική, «Τα Λιοντάρια του Άτλαντα» έγιναν αυτή τη φορά η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στα προημιτελικά σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις.

Η Ευρώπη διαθέτει έξι εκπροσώπους

Εκτός από μία ομάδα από την Αφρική, η ομάδα των προημιτελικών αποτελείται από μία χώρα της Νότιας Αμερικής και έξι ευρωπαϊκές ομάδες, αριθμός που είναι ίδιος με αυτόν της Ρωσίας του 2018 και μία περισσότερη από αυτόν του Κατάρ του 2022.

Οι μισοί από τους νικητές των ομίλων εξακολουθούν να αγωνίζονται

Έξι από τους 12 νικητές των ομίλων παραμένουν σε διεκδίκηση: Ελβετία (2ο όμιλος), Βέλγιο (7ος όμιλος), Ισπανία (8ος όμιλος), Γαλλία (9ος όμιλος ), Αργεντινή (10ος όμιλος ) και Αγγλία (12ος όμιλος ). Οι μόνες εξαιρέσεις είναι το Μαρόκο και η Νορβηγία, οι οποίες τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους τους , 3ο και 9ο αντίστοιχα.

Επομένως, δεν υπάρχουν από τις καλύτερες ομάδες στην τρίτη θέση σε αυτό το στάδιο του τουρνουά. Πράγματι, μόνο μία από αυτές τις ομάδες κατάφερε να περάσει στην προηγούμενη φάση, η Παραγουάη, η οποία έχασε με 1-0 από τη Γαλλία.

Το ποσοστό νικών της Γαλλίας 100% στην κανονική διάρκεια

Μεταξύ των οκτώ ομάδων που εξακολουθούν να συμμετέχουν στη διοργάνωση, η Γαλλία είναι η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει και τους πέντε αγώνες του τουρνουά χωρίς να πάει στην παράταση. Η Αργεντινή έχει σχεδόν το ίδιο ρεκόρ: έχει επίσης πέντε νίκες, αλλά η Αλμπισελέστε χρειάστηκε 30 επιπλέον λεπτά για να νικήσει το Πράσινο Ακρωτήριο με 3-2 στη φάση των «32».

Η Ισπανία και η Αγγλία έχουν συγκεντρώσει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία η καθεμία.

Η Νορβηγία, η μόνη ομάδα που εξακολουθεί να αγωνίζεται και έχει χάσει έναν αγώνα, έχει ρεκόρ τεσσάρων νικών και μίας ήττας, η οποία ήρθε εναντίον της Γαλλίας.

Όσο για το Βέλγιο, το Μαρόκο και την Ελβετία, έχουν το ίδιο ρεκόρ με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Ισπανία, μια αδιαπέραστη δύναμη

Η Ισπανία έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τα προημιτελικά, κυρίως για το γεγονός ότι η άμυνά της δεν έχει ακόμη παραβιαστεί μετά από πέντε αγώνες. Με αυτή τη διοργάνωση να είναι η πρώτη στην ιστορία που περιλαμβάνει φάση των «32», είναι η πρώτη φορά από την Ιταλία το 1990 που μια ομάδα φτάνει σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης χωρίς να έχει δεχτεί ούτε ένα γκολ. Στα γκολ-παθητικό, ακολουθούν η Γαλλία (δύο), η Ελβετία (τρία), το Μαρόκο (τέσσερα), η Αγγλία, η Αργεντινή και το Βέλγιο (πέντε) και η Νορβηγία (εννέα).

Οι εξαιρετικές επιθετικές δυνάμεις της Γαλλίας και της Αργεντινής

Ακόμα κι αν οι πορείες τους έχουν διαφέρει μέχρι στιγμής, και οι δύο φιναλίστ του 2022 φτάνουν στα προημιτελικά με ισχυρά επιθετικά ρεκόρ. Με επικεφαλής τους Κιλιάν Μπαπέ κι Λιονέλ Μέσι αντίστοιχα, η Γαλλία και η Αργεντινή έχουν πετύχει από 14 γκολ η καθεμία στη Βόρεια Αμερική, ένα περισσότερο από το Βέλγιο (13). Ακολουθούν η Νορβηγία (12), η Αγγλία (11), το Μαρόκο (10) και τέλος η Ισπανία και η Ελβετία (εννέα η καθεμία).

Η κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι» πιο ανοιχτή από ποτέ

Η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Πριν από τα προημιτελικά, τρία από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μοιράζονται τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Λιονέλ Μέσι με οκτώ γκολ και οι, Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ με επτά ο καθένας. Ενώ ο Μέσι και ο Χάαλαντ μπορούν ακόμα να ονειρεύονται να κατακτήσουν το στέμμα του Μπαπέ, αφού κέρδισε το βραβείο στο Κατάρ, αμέσως μετά βρίσκεται ο Χάρι Κέιν, με τα έξι γκολ, νικητής του βραβείου το 2018. Πιο πίσω, οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Ουσμάν Ντεμπελέ – με τέσσερα γκολ ο καθένας – ή αποκαλύψεις όπως οι Ισμαέλ Σαϊμπάρι και Γιόχαν Μανζάμπι (τρία ο καθένας) θα ελπίζουν να επωφεληθούν από τους αγώνες που απομένουν για να προσθέσουν γκολ στο ρεκόρ τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ