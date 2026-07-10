Μουντιάλ 2026: Star wars σε… τροχιά σύγκρουσης

Όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) δείχνει έναν καθρέφτη στον Κιλιάν Μπαπέ, είναι σαν να βλέπει τον Λιονέλ Μέσι. Με αυτή την ιδιαίτερα εύστοχη παρατήρηση το «The Athletic»…επιστρέφει στη μονομαχία των δύο σούπερ σταρ και πρώην συμπαικτών στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Είναι παράξενο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό. Όταν ο Μέσι σκοράρει, ακολουθεί ο Μπαπέ. Είναι σαν την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, The Prestige, που ακολουθεί την έντονη αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο ταχυδακτυλουργούς (Ρόμπερτ Άνγκιερ και Άλφρεντ Μπορντέν). Αντίπαλοι μάγοι που προσπαθούν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον.

Οκτώ γκολ ο καθένας. Όταν ο ένας αστοχεί, το κάνει και ο άλλος, σαν να είναι «συνεννοημένοι».

Στην Ατλάντα, ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση ενός πέναλτι εναντίον της Αιγύπτου. Δύο μέρες αργότερα, στο Φόξμπορο, ο Μπαπέ κέρδισε ένα πέναλτι εναντίον του Μαρόκου.

Όλοι περίμεναν γκολ, παρόλο που ο Μέσι δεν είχε καταφέρει να σκοράρει από το πέναλτι εναντίον της Αυστρίας στη φάση των ομίλων.

Οι τερματοφύλακες Μοσταφά Σομπέιρ και Γιασίν Μπουνού όχι μόνο έκαναν αποκρούσεις και στους δύο. Έκαναν τον Μέσι και τον Μπαπέ, φευγαλέα, να φαίνονται θνητοί.

Δυστυχώς για την Αίγυπτο και το Μαρόκο, δεν κράτησε πολύ.

Ο Μέσι φρόντισε να εμφανιστεί το όνομά του στην οθόνη στο Mercedes-Benz Stadium, το όνομα του Μπαπέ σε εκείνη του Gillette Stadium και η Αργεντινή και η Γαλλία συνέχισαν να παρακολουθούν ο ένας τον άλλον στις αντίθετες πλευρές της κατάταξης.

Προς το παρόν, οι πρώην συμπαίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν παραμένουν σε τροχιά σύγκρουσης για να συναντηθούν στον τελικό της επόμενης Κυριακής, όπως συνέβη στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο Μπαπέ σημείωσε χατ-τρικ, αλλά, με κάποιο τρόπο, ο Μέσι επικράτησε.

«Ο Λιονέλ πάντα σκοράρει. Πάντα σκοράρει, πάντα θα σκοράρει. Αν επικεντρωνόμουν στο να παρακολουθώ πόσο σκοράρει, θα έπρεπε να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά. Οπότε όχι, δεν δίνω καθόλου προσοχή σε αυτό που κάνει. Σκέφτομαι μόνο να βοηθήσω την ομάδα μου» είπε ο Μπαπέ.

Οι συνθήκες τους όμως φαίνονται να μην είναι ίδιες. Ίσως φταίει το ταλέντο γύρω από τον Ντεμπελέ και το γεγονός ότι γνωρίζει ότι η Γαλλία έχει άλλους παίκτες, όπως τον Ουσμάν Ντεμπελέ, τον κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας». Ίσως φταίει η σύνδεση που έχει με τον Μίκαελ Ολίζε. Η Γαλλία, σε αντίθεση με την Αργεντινή, είναι μια μηχανή δημιουργίας ευκαιριών. Είχε 22 σουτ εναντίον του Μαρόκου χθες. Έτσι, όταν ο Μπαπέ έχασε το πέναλτι, δεν φάνηκε να ενοχλείται από αυτό.

Η Γαλλία παίζει με μια ασυνήθιστα επιθετική ομάδα με τέσσερις πραγματικούς επιθετικούς, αλλά εξακολουθεί να μην δέχεται ευκαιρίες.

Οι εμπειρίες του Μέσι και του Μπαπέ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ίδιες αλλά διαφορετικές. Παρόμοιες και αποκλίνουσες. Κι όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι κοινό. Και οι δύο θέλουν ένα δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ρεκόρ του Μέσι με 21 γκολ σε όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα είναι τεράστιο, αλλά έχει αγωνιστεί 31 φορές.

Ο Μπαπέ-από την άλλη- έχει 20 γκολ σε 20 αγώνες. Είναι δύσκολο να φανεί πόσο παραγωγικός είναι αυτός ο αριθμός, αλλά από τη δεκαετία του 1950 δεν έχει ξαναδεί η διοργάνωση κάτι παρόμοιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ