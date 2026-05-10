Μουντιάλ 2026: Η FIFA τριπλασίασε την αξία εισιτηρίων της «Κατηγορίας 1»

Σύμφωνα με το ABC News, η FIFA τριπλασίασε την τιμή των εισιτηρίων «Κατηγορίας 1» (σ.σ. από 10.990 δολάρια σε 32.970 δολάρια) για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife, στα προάστια της Νέας Υόρκης. Αυτή η «επιθετική πολιτική» τιμολόγησης, προκάλεσε την οργή των Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, μόλις έναν μήνα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, στις 11 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αιτιολόγησε την απόφαση, επικαλούμενος την πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με τον «ισχυρό άνδρα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου «η αμερικανική αγορά ψυχαγωγίας είναι από τις πιο ανεπτυγμένες στον κόσμο. Πρέπει επομένως να εφαρμόσουμε τιμές αγοράς».

Με αυτήν την τελευταία αύξηση τιμών, η FIFA αντιμετωπίζει πολιτικές προκλήσεις από Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ιδίως από το Νιου Τζέρσεϊ, που σε επιστολή που έστειλαν στον Ινφαντίνο την περασμένη Πέμπτη, απαιτούν εξηγήσεις σχετικά με την «δυναμική» τιμολόγηση και τα τέλη μεταπώλησης, καθώς η διεθνής ομοσπονδία εισπράττει προμήθεια 15% σε κάθε συναλλαγή μεταπώλησης.

Οι αιρετοί αξιωματούχοι υποψιάζονται επίσης ότι η FIFA «περιορίζει τεχνητά την προσφορά εισιτηρίων προκειμένου να ελέγξει την ζήτηση», δημιουργώντας έτσι «μια εντύπωση σπανιότητας που ωθεί τους φιλάθλους ν’ αγοράζουν γρήγορα και σε υψηλές τιμές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ