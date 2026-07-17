Η παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ

Στην επίσημη παρουσίαση του από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη συγκεκριμένη ομάδα, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην αλλαγή του αριθμού της φανέλας, καθώς από το «34» στο Μιλγουόκι και τους Μπακς, πλέον θα φοράει το «7».

Για την αλλαγή στον αριθμό της φανέλας του, εξήγησε: «Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”».