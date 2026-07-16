Αύριο (17/7) ο προημιτελικός της Σάκκαρη με την Παρκς

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, την Αμερικανίδα, Αλίσια Παρκς, στο πλαίσιο του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Η Ελληνίδα τενίστρια, πήρε την πρόκριση, αφού νίκησε με 6-1, 6-2 την Χάριετ Νταρτ, ενώ η Παρκς κέρδισε τον αγώνα με 6-7(4), 6-2, 7-5, στην αναμέτρηση με την Μάι Χοντάμα.

Σε σχέση με το πρόγραμμα του τουρνουά της Πέμπτης 16/7/2026, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Αν Λι, της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και της Κλάρα Τόσον, οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση στα ημιτελικά.