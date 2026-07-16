Μουντιάλ 2026: Ο Τόμας Τούχελ μένει στον πάγκο της εθνικής Αγγλίας

Ο Τόμας Τούχελ δέχεται σφοδρή κριτική για τις επιλογές του στο χθεσινό ημιτελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή και την ήττα με 2-1, που άφησε την εθνική Αγγλίας εκτός του τελικού της διοργάνωσης. Ο Γερμανός τεχνικός κατηγορείται για φοβικές επιλογές στην τακτική του, μετά το γκολ του Αντονι Γκόρντον, που έδωσε την ευκαιρία στην παγκόσμια πρωταθλήτρια του Λιονέλ Μέσι να κάνει την ανατροπή.

Πολλοί είναι αυτοί που ζητούν την αποπομπή του από τον πάγκο των «τριών λιονταριών», αλλά η αγγλική ομοσπονδία τον στηρίζει και ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο 52χρονος τεχνικός πρόσφατα υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια και θα παραμείνει στον πάγκο των «τριών λιονταριών» μέχρι και το EURO του 2028.

Ο Γερμανός τεχνικός, που το καλοκαίρι του 2024 έφυγε από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη θητεία του στον πάγκο της Τσέλσι, για ν’ αναλάβει τα «τρία λιοντάρια» τον Ιανουάριο του 2025. Η εθνική Αγγλίας νίκησε και στους έξι αγώνες του προκριματικού ομίλου της και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ, εξασφαλίζοντας άνετα τη θέση της στο Μουντιάλ 2026.

Η απόδοση όμως στο χθεσινό ματς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων για αμυντικογενή τακτική, αλλά η ομοσπονδία τον στηρίζει, όπως και τους συνεργάτες του Αντονι Μπάρι, Ενρίκε Ιλάριο, Νίκο Μάγιερ και Τζέιμς Μέλμπουρν.

Ετσι η εθνική ομάδα θα έχει τον Τούχελ στον πάγκο της μέχρι και το EURO του 2028, το οποίο θα συνδιοργανωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, από Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, με τα ημιτελικά και τον τελικό να έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο στάδιο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ