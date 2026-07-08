Γουίμπλεντον: Κόστιουκ και Νόσκοβα για μία θέση στον τελικό

Μετά το Ρολάν Γκαρός, όπου έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα της στην τετράδα ενός τουρνουά γκραν σλαμ, η Μάρτα Κόστιουκ επανέλαβε ανάλογη επιτυχία στο Γουίμπλεντον.

Η Ουκρανή τενίστρια, Νο13 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε στον προημιτελικό με 6-3, 6-2 της Ιταλίδας Τζασμίν Παολίνι (Νο17 και φιναλίστ του τουρνουά το 2024) και πλέον θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Αντίπαλος της Κόστιουκ θα είναι η -πρωτοεμφανιζόμενη σε ημιτελικό γκραν σλαμ- Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία.

Η 22χρονη, Νο12 στον κόσμο, επικράτησε την ίδια ώρα της Βελγίδας Ελίζ Μέρτενς με 6-3, 7-5.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του απλού γυναικών θα φέρει αντιμέτωπες την Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα και την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ