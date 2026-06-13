Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Στον συγκλονιστικό τελικό του final-4 του Champions League, στη Μάλτα, η πειραϊκή ομάδα επικράτησε της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι, με τη Σάντα να ισοφαρίζει 14-14, στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του κανονικού αγώνα, και την Φαν ντεν Ντόμπελστιν να αποκρούει και τα τρία πέναλτι των Μαγυάρων!

Champions League: MVP του Final-4 η Αντριους

Η Ολλανδή τερματοφύλακας είδε όλο το ματς από τον πάγκο, καθώς στην κανονική διάρκεια η Ιωάννα Σταματοπούλου έκανε μεγάλη εμφάνιση με 14 επεμβάσεις, αλλά επιστρατεύτηκε στη “ρώσικη ρουλέτα” και αναδείχθηκε σε πρωταγωνίστρια του θριάμβου, μαζί με την Αμπι Αντριους που πέτυχε πέντε γκολ. Σταματοπούλου και Βάσω Πλευρίτου έφτασαν τα τέσσερα τρόπαια σε προσωπικό επίπεδο, αφήνοντας στα τρία την Ελευθερία Πλευρίτου, που αυτή τη φορά βρισκόταν στο απέναντι “στρατόπεδο”. Παρά την τρομερή εμφάνιση της αρχηγού της, Γκρέτα Κούρουτς-Γκουρισάτι, που πέτυχε επτά γκολ, η “Φράντι” θα χρειαστεί να περιμένει τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο για το παρθενικό της ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Τα δύο γρήγορα γκολ της Αντριους και της Σιούτη στα ίσια έδωσαν ώθηση στον Ολυμπιακό, που έφτασε να προηγείται 4-1 στο πέμπτο λεπτό με την Τριχά. Κάποια “εύκολα” λάθη στην επίθεση και δύο τέρματα της Κούρουτς-Γκουρισάτι επέτρεψαν στην ουγγρική ομάδα να μειώσει σε 4-3 και χρειάστηκε μία σπουδαία επέμβαση της Σταματοπούλου, σε σουτ της Κέστελι, για να ολοκληρώσουν προηγούμενες οι “ερυθρόλευκες” την πρώτη περίοδο.

Με νέα δύσκολη απόκρουση της Ελληνίδας τερματοφύλακα, σε σουτ της Ορτίθ σε παίκτρια παραπάνω, για να ακολουθήσει τρομερή λόμπα της Σιούτη, στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης, για το 5-3. Η Φερεντσβάρος προσπάθησε να εκμεταλλευθεί τα λάθη του Ολυμπιακού και τα συνεχή επιθετικά φάουλ που καταλόγιζαν οι διαιτητές και να ανοίξει το ρυθμό, βρήκε ένα γκολ στην κόντρα με την Ελευθερία Πλευρίτου, όμως η Σταματοπούλου ήταν σε εξαιρετική ημέρα. Η διεθνής γκολκίπερ έκλεισε το ημίχρονο με 8/13 αποκρούσεις και η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη 7-5, χάρη σε τέρμα της Νίνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τη Μυριοκεφαλιτάκη να κερδίζει πέναλτι και την Τριχά να “γράφει” το 8-5, όμως στη συνέχεια το ματς έγινε… άναρχο κι αυτό ευνοούσε εξ ορισμού τη Φερεντσβάρος. ‘Αλλα δύο διαδοχικά γκολ της Κούρουτς-Γκουρισάτι κι ένα από τη Φάρκας έφεραν για πρώτη φορά τον τελικό στα ίσια (8-8) και ανάγκασαν τον Γιώργο Ντόσκα να πάρει τάιμ-άουτ. Οι “ερυθρόλευκες” κέρδισαν αποβολή, αλλά έκαναν άλλο ένα “φτηνό” λάθος και η “Φράντι” πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ, με το πέμπτο προσωπικό γκολ της Γκουρισάτι και το πρώτο των Μαγυάρων σε παίκτρια παραπάνω, μετά από πέντε αποτυχημένες απόπειρες.

Το σερί 4-0 της ουγγρικής ομάδας άλλαξε άρδην το μομέντουμ του αγώνα, εκεί όμως εμφανίστηκε η Αμπι Αντριους, η οποία με δύο διαδοχικά τέρματα έδωσε εκ νέου προβάδισμα (10-9) στον Ολυμπιακό. Η Ελευθερία Πλευρίτου ισοφάρισε, οι διαιτητές “έκλεισαν τα μάτια” σε πέναλτι της Μάτε πάνω στην Τορνάρου (παρά το challenge του Ντόσκα) και στη συνέχεια η Μυριοκεφαλιτάκη -η οποία έδειχνε έντονα σημάδια εκνευρισμού- χρεώθηκε μία αχρείαστη ποινή, για φάουλ στην αντίπαλη τερματοφύλακα. Η ασταμάτηση Γκουρισάτι στην εκπνοή της τρίτης περιόδου πέτυχε ένα απίθανο γκολ, με λόμπα από πολύ πλάγια θέση, και η Φερεντσβάρος μπήκε με πλεονέκτημα στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Το έβδομο γκολ της αρχηγού της “Φράντι” διαμόρφωσε το 12-10, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά η Νίνου “απάντησε” άμεσα και η Αντριους ισοφάρισε. Η Κέστελι πήρε το ριμπάουντ από ένα σουτ που σταμάτησε στα μπλοκ και σκόραρε από κοντά και η -άφαντη ως εκείνο το σημείο- Μπέα Ορτίθ έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων (14-12) στην ουγγρική ομάδα. Το πέμπτο γκολ της Αντριους, 1΄20΄΄ πριν τη λήξη, κράτησε “όρθιο” τον Ολυμπιακό και, μετά από άλλη μία κερδισμένη αποβολή της Μυριοκεφαλιτάκη, η Σάντα με μπάσιμο και σουτ από κοντά ισοφάρισε 14-14, 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Η Φερεντσβάρος επιτέθηκε με επτά παίκτριες εναντίον έξι, αλλά το μπλοκ της Τορνάρου στην Ελευθερία Πλευρίτου έστειλε τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Παρά την εξαιρετική απόδοση της Σταματοπούλου (14/28 αποκρούσεις), ο Γιώργος Ντόσκας έδωσε το χρίσμα για τη “ρουλέτα” στην Μπριν Φαν ντεν Ντόμπελστιν, που είχε πρωταγωνιστήσει στην αντίστοιχη διαδικασία του πρώτου τελικού των ελληνικών πλέι-οφ με τη Βουλιαγμένη. Ούτε ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού, όμως, δεν πρέπει να περίμενε αυτό που ακολούθησε. Μπέα Ορτίθ, Ντορότια Σίλαγκι, Ελευθερία Πλευρίτου, όλες… υποκλίθηκαν στην Ολλανδή τερματοφύλακα. Παρότι οι “ερυθρόλευκες” είχαν κι αυτές ένα χαμένο πέναλτι (με την Τριχά), τα γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη, της Βάσως Πλευρίτου και της Σιούτη ήταν αρκετά για να φέρουν στον Πειραιά το τέταρτο Champions League και το όγδοο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο σύνολο για το τμήμα γυναικείας υδατοσφαίρισης του συλλόγου. Πολύ πιθανά να ακολουθήσει άλλο ένα, στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν, όταν ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το Σούπερ Καπ, με αντίπαλο την νικήτρια του Euro Cup Καταλούνια.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 3-6, 4-3

Στα πέναλτι: 3-0

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αντριους (περιφέρεια), 2-0 Σιούτη (περιφέρεια), 2-1 Ντε Φρις (φουνταριστός), 3-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 4-1 Τριχά (περιφέρεια), 4-2 Κούρουτς-Γκουρισάτι (περιφέρεια), 4-3 Κούρουτς-Γκουρισάτι (πέναλτι), 5-3 Σιούτη (περιφέρεια), 5-4 Κέστελι (περιφέρεια), 6-4 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 6-5 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 7-5 Νίνου (περιφέρεια), 8-5 Τριχά (πέναλτι), 8-6 Κούρουτς-Γκουρισάτι (περιφέρεια), 8-7 Κούρουτς-Γκουρισάτι (κόντρα), 8-8 Φάρκας (περιφέρεια), 8-9 Κούρουτς-Γκουρισάτι (π.π.), 9-9 Αντριους (περιφέρεια), 10-9 Αντριους (περιφέρεια), 10-10 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 10-11 Κούρουτς-Γκουρισάτι (π.π.), 10-12 Κούρουτς-Γκουρισάτι (πέναλτι), 11-12 Νίνου (π.π.), 12-12 Αντριους (περιφέρεια), 12-13 Κέστελι (φουνταριστός), 12-14 Ορτίθ (περιφέρεια), 13-14 Αντριους (π.π.), 14-14 Σάντα (π.π.).

Η σειρά των πέναλτι: Μυριοκεφαλιτάκη 15-14, Ορτίθ (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Β. Πλευρίτου 16-14, Σίλαγκι (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Τριχά (απόκρουση Κις), Ελευθ. Πλευρίτου (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Σιούτη 17-14

Ο Ολυμπιακός είχε 4/8 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 9 γκολ από την περιφέρεια.

Η Φερεντσβάρος είχε 2/7 με παίκτρια παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Διαιτητές: Φεράρι (Ιταλία), Γκερασίμοφ (Μ. Βρετανία)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Αντριους 5, Σιούτη 3, Δρακωτού, Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Μαρκ Ματάις): Κις, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Κούρουτς-Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέσμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ