LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

UEFA Nations League | Post Game

UEFA Nations League | Post Game

23:50
ALPHA NEWS

Καλύτερος αθλητής υδατοσφαίρισης: Υποψήφιοι Έλληνες για τον τίτλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
04/10/2026 19:47
Καλύτερος αθλητής υδατοσφαίρισης: Υποψήφιοι Έλληνες για τον τίτλο
AP Photo/Luca Bruno - AP Photo/Luca Bruno

Οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Δημήτρης Σκουμπάκης είναι οι Έλληνες αθλητές υδατοσφαίρισης, υποψήφιοι για τον τίτλο του World Aquatics, “Καλύτερος αθλητής υδατοσφαίρισης 2026”.

Και οι δύο διατηρούν λαμπρή πορεία στον αθλητισμό. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος  είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Στο Super Final του World Cup, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

αργυρόπουλος δημήτρης πόλο
AP Photo/Luca Bruno

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης στον τελικό της διοργάνωσης, όπου η ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στις 26 Ιουλίου 2026.

δημήτρης σκουμπάκης πόλο
AP Photo/Vincent Thian

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τον τίτλο: Κριστιάν Μάνχερτζ (Ουγγαρία), Ρόχερ Ταχούλ (Ισπανία), Βλάχο Πάβλιτς (Κροατία).

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης