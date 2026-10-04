Καλύτερος αθλητής υδατοσφαίρισης: Υποψήφιοι Έλληνες για τον τίτλο

Οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Δημήτρης Σκουμπάκης είναι οι Έλληνες αθλητές υδατοσφαίρισης, υποψήφιοι για τον τίτλο του World Aquatics, “Καλύτερος αθλητής υδατοσφαίρισης 2026”.

Και οι δύο διατηρούν λαμπρή πορεία στον αθλητισμό. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Στο Super Final του World Cup, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.

AP Photo/Luca Bruno

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης στον τελικό της διοργάνωσης, όπου η ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στις 26 Ιουλίου 2026.

AP Photo/Vincent Thian

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τον τίτλο: Κριστιάν Μάνχερτζ (Ουγγαρία), Ρόχερ Ταχούλ (Ισπανία), Βλάχο Πάβλιτς (Κροατία).