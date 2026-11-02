Γλυφάδα: Άρπαξε αυτοκίνητο μέσα από το Αστυνομικό Τμήμα και παρέσυρε αστυνομικό

Συναγερμός τα ξημερώματα στο Α.Τ. Γλυφάδας – Η αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει τον δράστη, ο οποίος ανέπτυξε ταχύτητα και την τραυμάτισε.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 03:00, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε στο σημείο και κινήθηκε προς ένα αυτοκίνητο που φυλασσόταν εκεί. Χωρίς να γίνει αντιληπτός αρχικά, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο όχημα και να βάλει μπροστά τη μηχανή, χρησιμοποιώντας κλειδί.

Το συγκεκριμένο ΙΧ είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 15 Μαΐου και είχε εντοπιστεί από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Κολωνού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με γερανό στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, όπου παρέμενε μέχρι την εμφάνιση του δράστη.

Η αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε την κίνηση του αυτοκινήτου και προσπάθησε να εμποδίσει την έξοδό του, μπαίνοντας μπροστά από αυτό. Ο οδηγός, αντί να σταματήσει, πάτησε γκάζι και παρέσυρε την ένστολη, τραυματίζοντάς την στο πόδι.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε την αστυνομικό, προκειμένου να τη μεταφέρει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.