Συνελήφθη 43χρονος για 22.834 απομιμητικά παιχνίδια

Στην κατάσχεση 22.834 παιχνιδιών με παραποιημένα εμπορικά σήματα προχώρησαν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σε κατάστημα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 43χρονος αλλοδαπός, προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα προϊόντα εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, από κλιμάκιο της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνεργασία με κλιμάκιο της ΚΟΕ-ΜΕΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Τα παιχνίδια έφεραν παραποιημένα σήματα, τα οποία αποτελούσαν πιστά αντίγραφα ή παραπλανητικές απομιμήσεις καταχωρισμένων και προστατευόμενων εμπορικών σημάτων, δικαιούχοι των οποίων είναι εταιρείες του εξωτερικού.

Οι Αρχές, προχώρησαν στην κατάσχεση και καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ σε βάρος της επιχείρησης, βεβαιώθηκε η προβλεπόμενη διοικητική παράβαση και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ