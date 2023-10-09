Το Lidl House Athens άνοιξε τις πόρτες του στη Στοά Αρσακείου

Η Lidl Ελλάς εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων για τον Νοέμβριο με θέμα «Ελαιόλαδο, η ψυχή της διατροφής μας». Μάθετε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε μια διπλή δωρεάν πρόσκληση για εσάς κι ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

Η καρδιά της Αθήνας απέκτησε ένα νέο, ζωντανό σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό του φαγητού, τη διατροφική εκπαίδευση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής. Στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου, ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά σημεία της πόλης, το Lidl House Athens άνοιξε επίσημα τις πόρτες του, προσφέροντας έναν πρωτοποριακό χώρο 670 τ.μ. αφιερωμένο στην ελληνική γαστρονομία και τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Lidl Ελλάς κάνη πράξη τη φιλοσοφία Better Living, φέρνοντας την ευεξία, την ποιότητα των υλικών και τη βιώσιμη ανάπτυξη πιο κοντά στην καθημερινότητα όλων μας.

Ένα σύγχρονο Food-Culture Hub στο κέντρο της Αθήνας

Το Lidl House Athens αποτελεί έναν από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος της Στοάς Αρσακείου. Εκπροσωπώντας τον πυλώνα της εκπαίδευσης, συμπληρώνει τις εμπειρίες της αγοράς, του πολιτισμού και της γαστρονομίας, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην παραγωγή της ελληνικής υπαίθρου και στον άνθρωπο της πόλης.

Στον πυρήνα του χώρου βρίσκεται η ελληνική γαστρονομική κληρονομιά ως μια ζωντανή παράδοση που εξελίσσεται, στηρίζεται στην εποχικότητα και αναδεικνύει τις ποιοτικές πρώτες ύλες του τόπου μας.

Νοέμβριος: «Ελαιόλαδο, η ψυχή της διατροφής μας»

Αυτόν τον Νοέμβριο, το Lidl House Athens υποδέχεται το κοινό με τη σειρά των πρώτων του Masterclasses & Σεμιναρίων Μαγειρικής. Με οδηγό τον Resident Chef Δήμο Μπαλόπουλο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στον «υγρό χρυσό» της ελληνικής γης, το ελαιόλαδο, μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες:

● 07 Νοεμβρίου – Το λάδι στην ελληνική κουζίνα: Μια ουσιαστική μύηση στις τεχνικές, τα αρώματα και τους τρόπους με τους οποίους το ελαιόλαδο αναδεικνύει κάθε υλικό.

● 14 Νοεμβρίου – Τα λαδερά: Τα μυστικά της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας για τα πιο νόστιμα, θρεπτικά και σωστά μελωμένα λαδερά φαγητά της εποχής.

● 21 Νοεμβρίου – Οι παραδοσιακές πίτες: Τεχνικές για το άνοιγμα αυθεντικού, τραγανού χωριάτικου φύλλου και τη δημιουργία παραδοσιακών γεμίσεων.

● 28 Νοεμβρίου – Το κυριακάτικο τραπέζι: Έμπνευση, τεχνικές και συνταγές για τα γεύματα που συγκεντρώνουν την οικογένεια και τους φίλους γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Δωρεάν συμμετοχή με διπλή πρόσκληση κατόπιν κλήρωσης

Πιστή στη δέσμευσή της για μια διατροφική παιδεία προσβάσιμη σε όλους, η Lidl Ελλάς προσφέρει τη συμμετοχή σε όλα τα σεμινάρια εντελώς δωρεάν.

● Η διαδικασία: Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής για κάθε σεμινάριο.

● Διπλή είσοδος: Κάθε τυχερή δήλωση εξασφαλίζει είσοδο για δύο (2) άτομα, παρέχοντας τη δυνατότητα να μοιραστείτε την εμπειρία της μαγειρικής με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή

Η διαδικασία για να διεκδικήσετε τη θέση σας στα σεμινάρια του Νοεμβρίου είναι απλή και γρήγορη:

Μπείτε στην επίσημη πλατφόρμα εκδηλώσεων: lidlhouse.gr/events/kati-nostimo-etoimazetai/

Επιλέξτε τη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει.

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις!

Ζήστε από κοντά τη μοναδική γαστρονομική εμπειρία του Lidl House Athens στη Στοά Αρσακείου και ανακαλύψτε ξανά τη νοστιμιά της βιώσιμης, ποιοτικής διατροφής!