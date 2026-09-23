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Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
23/09/2026 21:58
Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις το απόγευμα της Τετάρτης (23/9/2026), σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς  κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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