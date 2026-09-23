Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις το απόγευμα της Τετάρτης (23/9/2026), σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις