Αυξημένη καταγραφή νέων κρουσμάτων του ιού του δυτικού Νείλου

Συνεχίζεται η αυξημένη καταγραφή των κρουσμάτων λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Κατά την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης για το 2026 και έως τις 26 Αυγούστου, στις 11:00, έχουν δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, από τα οποία, τα 165 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Εν τω μεταξύ, έως τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό. Όλοι οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, με τη διάμεση ηλικία να ανέρχεται στα 85 έτη και το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από 66 έως 92 έτη.

Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, ωστόσο, ενδιαφέρον έχει, ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.