Κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα χανταϊού – Εκκένωση και απολύμανση στην Τενερίφη
Με αυστηρά πρωτόκολλα, απολυμάνσεις και στολές έγινε σήμερα στην Τενερίφη η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό και η μεταφορά τους με αεροσκάφη στις πατρίδες τους.
Ανάμεσά τους ο Έλληνας ταξιδιώτης ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα με C130 για να μπει σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν.
