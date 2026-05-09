Αγωνία για ασθενείς με διαβήτη τύπου 1
«Ψαλίδι» στις ταινίες μέτρησης σακχάρου
Ο αρχισυντάκτης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων Θεοφύλακτος Σπατούλας, μας ενημερώνει, αναλυτικά για τις δυσκολίες που δημιουργεί η απόφαση του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την οποία χιλιάδες ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι φορούν αυτόματο μηχάνημα καταγραφής γλυκόζης, θα λαμβάνουν πλέον 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου, ανά τρίμηνο.
