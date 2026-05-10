ΕΟΔΥ: Επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός.

Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ