Η Αλήθεια Είναι του Δημήτρη Δημητριάδη

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

2ος χρόνος επιτυχίας

Από τις 12 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη

για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Προπώληση εισιτηρίων – Early Bird 11€:

Αλήθεια, αντώνυμο: Ψεύδος

Ψεύδος, συνώνυμο: Μη αποδοχή της Αλήθειας

Το έργο «Η Αλήθεια Είναι», του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. θα μπορούσε να είναι ένα συμβάν αστυνομικού δελτίου, με διαστάσεις ποιητικού λόγου, δραματικής γραφής και δραματουργίας.

Όμως είναι μια ηθογραφία σύγχρονη, βαθιά υπαρξιακή και έντονα φορτισμένη, ένα κείμενο-ομολογία, που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της αλήθειας.

ΥΠΟΘΕΣΗ:

Δύο πρόσωπα παρόντα – ο πατέρας και η μητέρα – και ο εκκωφαντικά απών-παρών γιος τους , ξετυλίγουν το μίτο της αλήθειας τους.

Η ζωή του γιού τους δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές τους. Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η σεμνή οικογένεια τους, η θεοσεβούμενη εικόνα τους καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό». Οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι αρχές τους κλονίζονται και έτσι αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη ζωή τους.

Ένα έργο που ξεδιπλώνει την υποκρισία και τη βία της ψευδούς ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Οι γονείς εμμένουν στη σκληρή απόφασή τους, αδυμονούν για την υλοποίησή της και υπομένουν τις συνέπειες.

Ο Δημητριάδης, σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα, δίνει φωνή στην αλήθεια, όχι για να ακουστεί – αλλά γιατί δεν μπορεί να σωπάσει άλλο.

Μια παράσταση για εκείνα που δεν τολμήσαμε να πούμε ποτέ.

Άραγε τις δικές μας αλήθειες θα τις πούμε;

Σημείωση: Στην παράσταση ακούγονται πυροβολισμοί και γίνεται χρήση τσιγάρου.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Μουσική Επιμέλεια: Άκης Καρράς

Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα

Σκηνικά: Γρηγόρης Καραντινάκης

Κοστούμια: Ηρώ Κισσανδράκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιάσωνας Βροχίδης

Δημιουργία Trailer – Video: Γιώργος Μπελεγρής

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Σχεδιασμός αφίσας: Μαύρα Γίδια

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media

Οργάνωση παραγωγής: Καίτη Αυγουστάκη

Παραγωγή: Urban Theatre

Ερμηνεύουν:

Γιάννης Δρακόπουλος, Ηρώ Κισσανδράκη

Πληροφορίες Παράστασης:

Θέατρο Πλύφα: Κορυτσάς 39, Βοτανικός

Πρεμιέρα: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 17€, Μειωμένο (Φοιτητικό, ΑμεΑ, Ανω των 65, Πολύτεκνοι): 13€, Ανεργίας: 10€, Ατέλεια: 8€

Early Bird: 11€

Διάρκεια παράστασης: 80’ λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-alitheia-einai-2/

Ακολουθήστε την παράσταση στα social:

Instagram: @urban_theatre_

Facebook: Urban Theatre