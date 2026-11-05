Θέατρο ΜΑΒΙΛΗ

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Early bird: 14 €

Το σπουδαίο έργο του Ερρίκου Ίψεν «Άσπρα Άλογα» ανεβαίνει στο θέατρο Μαβίλη, σε νέα σκηνική ανάγνωση του Νικορέστη Χανιωτάκη (καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης).

Ο Νικήτας Τσακίρογλου επιστρέφει στο θέατρο, μετά από απουσία ετών, και συναντάει επί σκηνής το πρωταγωνιστικό δίδυμο των Νίκου Πουρσανίδη και Ντάνης Γιαννακοπούλου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η παράσταση στην Κρήτη, όπου παρουσιάστηκε ως συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και τη θερμή ανταπόκριση των θεατών, το αθηναϊκό κοινό έχει την ευκαιρία να δει αυτή την σπουδαία παραγωγή για έναν νέο κύκλο παραστάσεων στο θέατρο Μαβίλη, από τις 9 Οκτωβρίου 2026.

H προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird 14€.

Ο Ίψεν συνθέτει ένα δράμα που αναμετριέται με την ενοχή, την αλήθεια, την αγάπη, την εξουσία και την ατομική ευθύνη, αποκαλύπτοντας πώς το παρελθόν εξακολουθεί να καθορίζει το παρόν.

Στο παλιό αρχοντικό των Ρόσμερ, ένα σπίτι όπου οι σκιές του παρελθόντος μοιάζουν ακόμη ζωντανές, ο Γιοχάνες Ρόσμερ επιχειρεί να αποτινάξει τις βεβαιότητες που καθόρισαν τη ζωή του και να χαράξει έναν νέο δρόμο. Δίπλα του βρίσκεται η Ρεβέκκα Γουέστ, μια γυναίκα που γίνεται καταλύτης για τις εξελίξεις, αλλά και φορέας ενός καλά κρυμμένου μυστικού.

Η άφιξη προσώπων από το παρελθόν, οι πολιτικές συγκρούσεις, οι οικογενειακές δεσμεύσεις και οι ανομολόγητες επιθυμίες οδηγούν τους ήρωες σε μια αδυσώπητη σύγκρουση με τις επιλογές και τις ενοχές τους. Τα «άσπρα άλογα», σύμβολο του έργου, επιστρέφουν σαν οράματα της μνήμης και των ανεξόφλητων χρεών απέναντι στον εαυτό μας.

Με μια σύγχρονη σκηνική ματιά, τα «Άσπρα Άλογα» αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα του έργου του Ίψεν και θέτουν επίκαιρα ερωτήματα για την ελευθερία, την ευθύνη και το τίμημα της αλήθειας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Χρύσω Χαραλάμπους

Παραγωγή: ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε Ε

Παίζουν: Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμος Σκαφίδας, Νικορέστης Χανιωτάκης.

Στο ρόλο του Ούρλιχ Μπρέντελ ο Νικήτας Τσακίρογλου.

ΧΩΡΟΣ

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή στις 21.00

Σάββατο 18.15 & 21.00

Κυριακή στις 19.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 110’

Early Bird: 14 €