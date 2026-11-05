«Το Κρυφτό τελειώνει μόνο όταν δεν έχεις πια πού να κρυφτείς»

21 Οκτ – 30 Δεκ 2026

Από 16€

Εισιτήρια

Υπόθεση

Στα Ιωάννινα, δύο αδελφές ζουν υπό τη βαριά σκιά μιας αυταρχικής μητέρας και των μυστικών που στοιχειώνουν την οικογένεια. Η Ηρώ, μεγαλύτερη και καλλιτέχνης με ταλέντο στη ζωγραφική, παλεύει με τις αδυναμίες της και τη δική της ευαλωτότητα, ενώ η μικρότερη αδελφή της φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει.

Το έργο κινείται διαρκώς μπρος και πίσω στο χρόνο, φωτίζοντας παρελθόν και παρόν, ενοχές και ψευδείς ερμηνείες, στιγμές αγάπης και ζήλιας, καθώς οι δύο γυναίκες παίζουν το δικό τους αδυσώπητο κρυφτό με την αλήθεια.

Όταν η μητέρα τους πεθαίνει, οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι κατηγορίες γίνονται όπλα, οδηγώντας σε μια αλυσιδωτή τραγωδία που ξεπερνά τα όρια της συγγένειας. Στο τέλος, οι αλήθειες φανερώνονται αλλά η συνειδητοποίηση έρχεται πολύ αργά.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Το «Κρυφτό» είναι ένα έργο που ψυχογραφεί την παθογένεια της εν γένει κλειστής και αυταρχικής οικογένειας που συνεχίζει να υφίσταται στη σύγχρονη εποχή. Ίσως με έναν αλλιώτικο και πιο υφέρποντα τρόπο που να μην τον καθιστά αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά. Πρόκειται λοιπόν, για ένα έργο που εστιάζει στην εργαλειοποίηση της ψυχής από τους ίδιους τους γονείς και την ανικανότητα αναγνώρισης αυτού.

Μιλά την ενοχή και την ταπείνωση, τα κρυφά συναισθήματα , την φθίνουσα υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή, τα κρυμμένα μυστικά, το αδιάκοπο παιχνίδι αποσιώπησης και αποκάλυψης, τις σχέσεις που μας σώζουν ή μας καταστρέφουν και την αλήθεια που συχνά αποκαλύπτεται όταν δεν υπάρχει πια δρόμος επιστροφής.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για το “κρυφτό” που παίζεται ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους , αλλά κυρίως σε εμάς με τον ίδιο μας εαυτό.

Η σιωπή είναι πάντα αδυναμία;

Η σιωπή μπορεί να μην είναι αδυναμία αλλά μια μορφή ανιδιοτελούς αγάπης

Συντελεστές

Πρωτότυπο κείμενο: Βάσια Αργέντη

Σκηνοθεσία: Βάσια Αργέντη

Παίζουν : Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη

Συμμετέχει: Φως Μαυρίδη

Στο βίντεο παίζουν: η 8χρονη Α.Μ και η 14χρονη Χ.Σ.

Βοηθός σκηνοθέτη: Φως Μαυρίδη

Video: Παντελής Μάκκας

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Απέργη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική επιμέλεια-σχεδιασμός: Χριστόφορος

Χαραλαμπόπουλος

Στρατηγική Επικοινωνίας και Προβολής: Μαίρη Αυγερινοπούλου – Γωγώ Αυγερινοπούλου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Από Τρίτη 20/10/26 και κάθε Τρίτη στις 21:00 και κάθε Τετάρτη στις 19:30