Ο Γιώργος Κωνσταντίνου έγινε 92 ετών: Η Φίνος Φιλμ του ευχήθηκε με ένα αφιέρωμα στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη»
Τα 92α γενέθλιά του γιόρτασε ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Φίνος Φιλμ του ευχήθηκε δημόσια, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.
Με σκηνές από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» η Φίνος Φιλμ κάνει μια ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram. «Σήμερα στέλνουμε αμέτρητες ευχές στον Γιώργο Κωνσταντίνου για τα γενέθλιά του! Κύριε Γιώργο μας να είστε γερός, δημιουργικός, και να ονειρεύονται πάντα για εσάς!», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.
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