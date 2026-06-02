Βουλή: H Διάσκεψη των Προέδρων ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη τις διαδικασίες για αναθεώρηση του Συντάγματος

Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 4 Ιουνίου, κοινοβουλευτικές διαδικασίες, που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σχετικές επιστολές, θα αποσταλούν στα κόμματα, τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή, όπου θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή, που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων για την αναθεώρηση, ο αριθμός των οποίων θα είναι αναλογικά σύμφωνα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να καθορίσει τον χρόνο εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το “πράσινο φως” για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ