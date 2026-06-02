Βουλή: Την ανεξαρτητοποίησή τους δήλωσαν έξι βουλευτές της Νέας Αριστεράς

Την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς και την ανεξαρτητοποίησή τους δηλώνουν με επιστολές που απέστειλαν ξεχωριστά προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, έξι βουλευτές του κόμματος.

Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεϊν Ζεμπέκ.

Η ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών μαζί με την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου, σηματοδοτεί και την διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς και την απώλεια των δικαιωμάτων της καθώς από τους 11 συνολικά βουλευτές του κόμματος παραμένουν οι τέσσερις: Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, για λειτουργία Κ.Ο. απαιτούνται τουλάχιστον 5 βουλευτές εάν το κόμμα τους συμμετείχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και 10 βουλευτές αν το κόμμα τους δεν συμμετείχε για την συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στη Βουλή διαμορφώνεται νέο πολιτικό σκηνικό:

Πρώτον, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες μειώνονται στις επτά αντί οκτώ.

Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τα κόμματα με τα οποία είχαν εκλεγεί φθάνουν στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών.

Σε εκκρεμότητα παραμένει ο αντικαταστάτης της Έφης Αχτσιόγλου που θα πάρει την έδρα της, με πρώτο επιλαχών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ -που είχαν κατέβει υποψήφιοι- να είναι ο Γιάννης Δραγασάκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ