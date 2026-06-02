Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου

Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα δήλωσε με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η λογική της αυτάρκειας και της ιδεολογικής καθαρότητας δεν υπηρετεί σήμερα τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που μοχθούν. Η πολιτική αλλαγή είναι ένα γνήσιο λαϊκό αίτημα. Και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να το υποτιμήσει», αναφέρει στη δήλωσή της η κ. Αχτσιόγλου.

Όπως τονίζει, «είναι μια πράξη συνείδησης» η παραίτηση ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζει ότι «δεν παραιτούμαι από την ενεργό πολιτική, παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις δίπλα σε κάθε πολίτη στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ