Βουλή: Ανεξάρτητες, και επισήμως, Νίνα Κασιμάτη και Όλγα Γεροβασίλη

Και επίσημα, γνωστοποιήθηκαν από το προεδρείο της Βουλής, τόσο Βουλής η διαγραφή της βουλευτού Β’ Πειραιά, Νίνας Κασιμάτη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της τέως αντιπροέδρου του Σώματος, Όλγας Γεροβασίλη.

Οι κυρίες Κασιμάτη και Γεροβασίλη, διατηρούν τις έδρες τους, ως ανεξάρτητες.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελείται από δέκα βουλευτές, από τους δώδεκα που είχε μέχρι σήμερα, και έτσι κατατάσσεται στην πέμπτη κοινοβουλευτική θέση στη Βουλή.

Η Ελληνική Λύση, καταλαμβάνει πλέον την τέταρτη θέση στο κοινοβούλιο, με την δύναμή της, να ανέρχεται στους έντεκα βουλευτές.

Ωστόσο, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, από 51, ανεβαίνει στους 53.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Βουλής, την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής η «Εκλογή Αντιπροέδρου από την πέμπτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα» μετά την αποχώρηση της κ. Γεροβασίλη από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και την απώλεια της θέσης της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ενημέρωσε τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη ότι η πρόταση του κόμματός της για το αξίωμα της αντιπροέδρου είναι η βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, ενώ ο κ. Ν. Κακλαμάνης ενημέρωσε την κ. Δούρου και τον γραμματέα της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Αμανατίδη για τη θέση της ΝΔ (ως προς τη συγκεκριμένη εκλογή).