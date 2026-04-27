«Βόμβες» Βάρρα προς Βορίδη – «Επιδοτήσεις σε άτομα υπο διερεύνηση»

Νέες σοβαρές καταγγελίες είχαμε σήμερα, από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρήγορη Βάρρα.

Καταθέτοντας στη δίκη στελεχών του Οργανισμού, ο κύριος Βάρρας υποστήριξε, ότι με υπογραφή του πρώην Υπουργού Μάκη Βορίδη, δόθηκαν πάνω από 800.000 ευρώ ως επιδοτήσεις, σε πρόσωπα που ήταν εκείνη την εποχή, υπό δικαστική διερεύνηση.