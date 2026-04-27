Να Μ’ αγαπάς

ALPHA NEWS

Δίκη για τα Τέμπη – «Έκρηξη» της Προέδρου

Έντονος διάλογος με Ζ. Κωνσταντοπούλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 20:06

Εκρηκτικό κλίμα είχαμε και πάλι σήμερα στη δίκη των Τεμπών, με αποτέλεσμα η πρόεδρος να διακόψει και πάλι τη συνεδρίαση.

Την έντονη αντίδραση των συγγενών, προκάλεσε η στάση του ελληνικού Δημοσίου, που επέλεξε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, μόνο εναντίον των κατηγορούμενων σταθμαρχών.

Διαβάστε επίσης