Άρειος Πάγιος για υπόθεση υποκλοπών- Πολιτικές αντιδράσεις

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε σήμερα, η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, με το σκεπτικό ότι δεν συντρέχει λόγος, επανεξέτασής της.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής καλώντας τα κόμματα να την στηρίξουν.

Η Κυβέρνηση, απαντά καλώντας τα κόμματα, να σεβαστούν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.