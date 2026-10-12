Βίντεο:Επιστροφή στην λαϊκή – ΠΑ.ΣΟ.Κ και grass- roots

«Χρειαζόμαστε αλλαγή» ακούγεται να λέει ο πολίτης στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική λαϊκή αγορά του Ίλιον, μία από τις μεγαλύτερες στον Δυτικό Τομέα. Το κλιμάκιο συζήτησε σε καλό κλίμα για το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κόμματος με παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές. Χειραψίες, ζεστά λόγια, πειράγματα, αλλά και ραντεβού στη μεγάλη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, την Κυριακή το μεσημέρι σε μια άλλη κοντινή γειτονιά, στο Αιγάλεω. Μικρές δράσεις σαν αυτή σηματοδοτούν την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην ξεχασμένη στην Ελλάδα, τακτική του grass –roots (μεταφράζεται ως λαϊκή βάση ή κίνημα από τα κάτω). Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις «από τα κάτω» η τοπική οργάνωση, σε συνεννόηση με στελέχη του κόμματος , βγαίνουν έξω στην κοινωνία και επικοινωνούν το μήνυμα. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον ψηφοφόρο, χωρίς τα φίλτρα των κοινωνικών δικτύων.

Γιατί τα κόμματα επιστρέφουν στο grass- roots

Σε ΗΠΑ και Αγγλία, πολιτικοί προσπαθούν συστηματικά να έχουν κενό μία ή δύο μέρες την εβδομάδα για να ασχοληθούν με το grass –roots. Την επιστροφή τους δηλαδή στη «λαϊκή βάση» ως απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών, την αποξένωση που νιώθουν ψηφοφόροι απέναντι στις ελίτ. Βγαίνοντας έξω στο πεζοδρόμιο, δίπλα στον πολίτη, αφουγκράζονται αδιαμεσολάβητα και άμεσα τα προβλήματα, είναι σε πραγματική επαφή με το κομμάτι του πληθυσμού που εκπροσωπούν. Σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους, όποιος υποτιμά το grass –roots, μοιάζει να ξεχνά πως αυτή η βόλτα στη λαϊκή, στον πεζόδρομο, στα μαγαζιά, δίνει φωνή σε αυτούς που δεν ακούγονται. Και βοηθάει τον πολιτικό να προτείνει και να φέρνει λύσεις που ταιριάζουν στην πραγματικότητα, προσαρμοσμένες σε αυτούς που συναντά και του λένε από κοντά τα προβλήματα τους.