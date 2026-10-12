Παρεμβάσεις για επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης
Μέσα στην εβδομάδα οι ανακοινώσεις
Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ο Πρωθυπουργός, στη Σύνοδο Κορυφής, θα επιμείνει για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία.
Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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