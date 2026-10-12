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Παρεμβάσεις για επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Μέσα στην εβδομάδα οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/10/2026 20:02

Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ο Πρωθυπουργός, στη Σύνοδο Κορυφής, θα επιμείνει για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία.

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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