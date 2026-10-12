Μετωπική ΠΑΣΟΚ- ΕΛΑΣ- Βγήκαν τα «μαχαίρια»
Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με αφορμή το άρθρο γνώμης του Θανάση Καρτερού πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα με βαριές χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Η Χαριλάου Τρικούπη μιλά, για κατά παραγγελία επίθεση, ενώ η Αμαλίας κάνει λόγο για αντιπερισπασμό του ΠΑΣΟΚ, επειδή πάει καλά το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
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