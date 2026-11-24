Το επεισόδιο δεν επισκίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα

Το επεισόδιο δεν επισκίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα ΙΝΤΙΜΕ

Σκηνές έντασης δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Πτολεμαϊδα όταν τον πλησίασε ένας άνδρας και τον αποκάλεσε «προδότη».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην ομάδα «Πτολεμαίοι Μακεδόνες», ενώ η διαμαρτυρία του συνδέεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Καθώς ο άνδρας κατευθυνόταν προς το μέρος του πρώην πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «προδότη», προκλήθηκε αναστάτωση στον χώρο.

΄Ανδρες της ασφάλειας παρενέβησαν και τον απομάκρυναν, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αντέδρασαν αποδοκιμάζοντάς τον έντονα.