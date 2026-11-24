Βίντεο: Ενταση στην ομιλία Τσίπρα στην Πτολεμαϊδα όταν άνδρας τον αποκάλεσε «προδότη»
Σκηνές έντασης δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Πτολεμαϊδα όταν τον πλησίασε ένας άνδρας και τον αποκάλεσε «προδότη».
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο άνδρας φέρεται να ανήκει στην ομάδα «Πτολεμαίοι Μακεδόνες», ενώ η διαμαρτυρία του συνδέεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Καθώς ο άνδρας κατευθυνόταν προς το μέρος του πρώην πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «προδότη», προκλήθηκε αναστάτωση στον χώρο.
΄Ανδρες της ασφάλειας παρενέβησαν και τον απομάκρυναν, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αντέδρασαν αποδοκιμάζοντάς τον έντονα.
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