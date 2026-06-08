Στου Παπάγου το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά

Σε κλίμα συγκίνησης, έγινε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κοιμητήριο Παπάγου.

Η σορός του Γιώργου Σουφλιά, έφτασε στην εκκλησία καλυμμένη με την ελληνική σημαία,

ενώ τιμητικό άγημα, απέδωσε τιμές. Το παρών έδωσαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί, βουλευτές και πλήθος κόσμου,

Ο Γιώργος Σουφλιάς – ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, σε ηλικία 85 χρόνων – διετέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, διεκδικησε 2 φορές την ηγεσία της, και άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κομματική όσο και στην κυβερνητική πορεία της Ν.Δ.