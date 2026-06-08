Ανακοινώθηκε ο “μίνι” ανασχηματισμός της Κυβέρνησης
Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κώτσηρας.
Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κα. Μαριλένα Σούκουλη.
Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.
Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
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