Παρούσα στη μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ για τα 45 χρόνια από την Αλλαγή, την εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981, η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την ένταξη της στο ΠΑΣΟΚ.

Η Μυρτώ Κοροβέση μετά το ντόμινο αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε ορκιστεί βουλευτής και συνεργάστηκε για μικρό διάστημα με το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Πλέον θα πρέπει να θεωρείται βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με την επιλογή της να εμφανιστεί σε μια τόσο εμβληματική εκδήλωση του κόμματος.

Με τα χαμόγελα να περισσεύουν στις φωτογραφίες από τη συγκέντρωση, με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Πάνο Γκανιάτσο και τους βουλευτές Μ.Χριστοδουλάκη, Κ.Σπυριδάκη και τον Μ.Χουρδάκη που ανέβασε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα.