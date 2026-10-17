Προσυγκεντρώσεις και πούλμαν που ανακοινώνονται με story στο instagram, εξορμήσεις στελεχών και αναδημοσιεύσεις στα social media. Για το μεγάλο πάρτι που οργανώνει το ΠΑΣΟΚ την Κυριακή στις 12:00 στο κλειστό γυμναστήριο του Αιγάλεω «Σταύρος Βενέτης». Είναι τα 45 χρόνια από την επέτειο της μεγάλης νίκης του ΠΑΣΟΚ με 48% το 1981, με σύνθημα την «Αλλαγή» και τον Ανδρέα Παπανδρέου να γίνεται πρωθυπουργός. Τα… «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» που αναφέρουν συχνά στελέχη και ψηφοφόροι του κόμματος, ξεκίνησαν εκείνο το βράδυ. Κι ο στόχος για μια μεγάλη συγκέντρωση την Κυριακή στο Αιγάλεω, θέλει να ξαναφέρει κάτι από τον αέρα της Αλλαγής στις γειτονιές του Δυτικού τομέα. Εκεί που το ΠΑΣΟΚ βασίστηκε για δεκαετίες και τώρα θέλει να επανέλθει «ενωμένο δυνατό». Οι 80 εξορμήσεις στελεχών τις τελευταίες μέρες αλλά και η μαχητική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, μαρτυρούν πως στο ΠΑΣΟΚ το έχουν πάρει σοβαρά: Για να αλλάξουμε λίγο το σύνθημα του 1981 που μιλούσε για σοσιαλισμό, «στις 18… Αιγάλεω»!