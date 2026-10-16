Από Οκτώβριο… εκλογές και μεταγραφές: Τώρα είναι η ώρα

Οι μεταγραφές και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που έγιναν ακόμα και «ταινία μικρού μήκους» από τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο τυχαία δεν είναι στο επίκεντρο του πολιτικού… παρασκηνίου. Είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή πως ο Οκτώβριος, είναι ο μήνας των αποφάσεων. «Και στις 16 Μαΐου να γίνουν εκλογές, σε εφτά μήνες από σήμερα, εγώ πρέπει να βιαστώ», έλεγε χαρακτηριστικά στο περιβάλλον του βουλευτής, εξηγώντας πως το πρόβλημα είναι ο ανταγωνισμός.Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σε κάθε περιφέρεια πλέον βλέπουν συνυποψήφιους να τρέχουν ήδη τις καμπάνιες τους. Γι’ αυτό και διακριτικά, εκδηλώνονται και κάποιες γκρίνιες στο περιβάλλον των ανεξάρτητων: Για ενδεχόμενες καραμπόλες- μετακινήσεις σε άλλη περιφέρεια, για «αθέμιτο ανταγωνισμό» από κάποιους που έχουν ήδη το χρίσμα του υποψήφιου βουλευτή, για καθυστερήσεις στη διαδικασία «συστράτευσης». Δέχονται –λένε- «επιθέσεις φιλίας» από κόμματα για συνεργασία κι από την άλλη συναντούν αντιδράσεις τοπικών στελεχών στην περιφέρεια τους, που τους βλέπουν σαν «ξενόφερτους». Όμως «τώρα είναι η ώρα» εξηγούσε στον Alpha έμπειρο πολιτικό στέλεχος, εκτιμώντας πως «αν δεν ανακοινωθεί η υποψηφιότητα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχει χαθεί έδαφος που δεν καλύπτεται».