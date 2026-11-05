Στην Καλαμάτα Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και ΕΛ.Α.Σ.

Στην Καλαμάτα χτυπάει ο «πολιτικός παλμός» αυτής της εβδομάδας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιοδεύουν στον νομό Μεσσηνίας και να εκφωνίζουν ομιλίες στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 17:30, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ρένα Δούρου έστειλαν ήδη τα δικά τους μηνύματα. Η ΕΛ.Α.Σ. αναμένεται αύριο (06.12.2026) στην πόλη, όπου καλεί τους πολίτες σε ανοιχτή συζήτηση.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του ανέφερε ότι η Ελλάδα από το επόμενο ευρωπαϊκό χρηματικό ταμείο, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, θα εξασφαλίσει κοντά στα 50 δισ. ευρώ.

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για το ποσό που θα λάβει η χώρα από το ταμείο το οποίο θα αντικαταστήσει τον ΕΣΠΑ για την περίοδο 2028-2034.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η εμπειρία της κυβέρνησης από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι πολύ χρήσιμη και στην διαχείριση των επόμενων ευρωπαϊκών πόρων», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να λάβει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η διαπραγμάτευση να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μέχρι τον Δεκέμβριο.

Την διαπραγμάτευση αυτή χαρακτήρισε μάλιστα ως «εξαιρετικά σύνθετη», δεδομένων και των διαφωνιών που προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η χρονική περίοδος κατά την οποία θα «σφραγιστούν» τα ποσά τα οποία θα δοθούν στα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα θα έχει αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την πολιτική της, η οποία καθιστά την αυτοδιοίκηση «αποκλεισμένη από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας».

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, όπως το περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνει:

Αυτοτέλεια των δήμων, με συγκρότηση ταμείου περιφερειακής ανθεκτικότητας

Θεσμική μεταρρύθμιση, με κατάργηση του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ

Αποκατάσταση αρμοδιοτήτων δήμων και περιφερειών

Συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας

Ουσιαστική ενίσχυση των κοινωνικών δομών

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου χαρακτήρισε «αντιδημοκρατική οπισθοδρόμηση» το νέο εκλογικό σύστημα της κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι το πρόβλημα δεν είναι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση «χάνει αρμοδιότητες», αλλά όταν δίνονται αρμοδιότητες χωρίς την απαραίτητη στελέχωση με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καλεί τους πολίτες αύριο σε ανοιχτή συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν ο Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γιώργος Ιωακειμίδης, ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Απόστολος Καλογιάννης, η δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη και ο πρωήν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης