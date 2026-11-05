Πολεμικό Ναυτικό: Έφτασαν ακόμη 2 ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα

Δύο ακόμη ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R Seahawk Romeo έφτασαν στην Ελλάδα, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των συγκεκριμένων ελικοπτέρων που έχει παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα δύο ελικόπτερα μεταφέρθηκαν με αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας και ενισχύουν τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού.

Πρόκειται για την τέταρτη και την πέμπτη παραλαβή του προγράμματος προμήθειας συνολικά επτά MH-60R από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τα δύο τελευταία ελικόπτερα αναμένονται μέσα στον Νοέμβριο, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα.

Τα πρώτα τρία Romeo έφτασαν στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2024 και εντάχθηκαν επίσημα στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού στις 20 Μαρτίου του ίδιου έτους.

Οι δυνατότητες των ελικοπτέρων Romeo

Τα MH-60R Seahawk θεωρούνται από τα πλέον προηγμένα ελικόπτερα για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, καθώς μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν υποβρύχια, αλλά και να επιχειρούν εναντίον πλοίων επιφανείας.

Διαθέτουν σύγχρονους ψηφιακούς αισθητήρες, ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών, συστήματα ηλεκτρονικής υποστήριξης, ηλεκτροοπτικές και υπέρυθρες κάμερες, καθώς και σόναρ βύθισης και ηχοσημαντήρες. Τα συστήματα αυτά συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες, δίνοντας στο πλήρωμα ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Βασικό όπλο τους για την αντιμετώπιση υποβρυχίων είναι οι ελαφρές τορπίλες Mk 54. Παράλληλα, μπορούν να φέρουν κατευθυνόμενους πυραύλους AGM-114 Hellfire και ρουκέτες APKWS των 70 χιλιοστών για στόχους επιφανείας.

Η συνεργασία με τις νέες φρεγάτες

Η ένταξη των Romeo, σε συνδυασμό με τις νέες φρεγάτες FDI, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ανθυποβρυχιακή προστασία του Στόλου. Τα ελικόπτερα θα μπορούν να αναζητούν απειλές σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τα πλοία, διευρύνοντας την περιοχή επιτήρησης και ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τις ναυτικές μονάδες.

Με την ολοκλήρωση των επτά παραλαβών, το Πολεμικό Ναυτικό θα ενισχύσει τον εναέριο βραχίονά του, συμπληρώνοντας τα ήδη υπάρχοντα ελικόπτερα S-70B/B6 Aegean Hawk. Σύμφωνα με την εκτίμηση που αναφέρεται για τον συγκεκριμένο τύπο, η επιχειρησιακή υπεροχή των MH-60 Romeo αναμένεται να διατηρηθεί έως το 2045 και πέρα από αυτό.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Hellenic Navy