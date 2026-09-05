Πτώση Phantom: Επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα ο Ν. Δένδιας

Επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στο Athens Flying Week.

Όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ.

Η πτώση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού