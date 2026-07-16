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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Κ. Βέττα και Κ. Μπάρκας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/07/2026 14:19
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Κ. Βέττα και Κ. Μπάρκας
PHOTO- INTIME

Με επιστολή τους, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι βουλευτές Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα, και Πρεβέζης, Κωνσταντίνος Μπάρκας, γνωστοποίησαν, την αποχώρησή τους, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι δυο βουλευτές,  δηλώνουν, ότι: «Εφεξής θα ασκούν τα καθήκοντά τους, ως ανεξάρτητοι βουλευτές».

Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ, αριθμεί 15 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι, ανέρχονται στους 49.

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