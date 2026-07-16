ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι Κ. Βέττα και Κ. Μπάρκας
Με επιστολή τους, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι βουλευτές Κοζάνης, Καλλιόπη Βέττα, και Πρεβέζης, Κωνσταντίνος Μπάρκας, γνωστοποίησαν, την αποχώρησή τους, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Οι δυο βουλευτές, δηλώνουν, ότι: «Εφεξής θα ασκούν τα καθήκοντά τους, ως ανεξάρτητοι βουλευτές».
Έτσι, μετά από αυτή την εξέλιξη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ, αριθμεί 15 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι, ανέρχονται στους 49.
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