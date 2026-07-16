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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ποινικές διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σκρέκα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Παπακώστα

Στο σκαμνί 4 βουλευτές και πρώην κρατικοί λειτουργοί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/07/2026 10:28
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ποινικές διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σκρέκα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Παπακώστα
INTIME

Κατηγορίες για 22 συνολικά άτομα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τος αγροτικές επιδοτήσεις.

Στο σκαμνί 4 εν ενεργεία βουλευτές και πρώην κρατικοί λειτουργοί.

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο.

Ανήγγειλε μέσω X η Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

 

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