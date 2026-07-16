Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρώην στελέχη και συνεργάτες βουλευτών στις διώξεις
Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Σενετάκη, Μπουκώρο ενώ στο αρχείο μπαίνει η έρευνα για 7+2 εν ενεργεία και πρώην βουλευτές, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι και οι τέσσερις βουλευτές θα είναι εκ νέου υποψήφιοι.
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