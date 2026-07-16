Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Σενετάκη, Μπουκώρο ενώ στο αρχείο μπαίνει η έρευνα για 7+2 εν ενεργεία και πρώην βουλευτές, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι και οι τέσσερις βουλευτές θα είναι εκ νέου υποψήφιοι.