Ελληνική υπεροπλία στον αέρα – Καθηλωμένα τα τουρκικά F35
Στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, αλλά και στα όσα θα προκύψουν στη συνέχεια,
είναι στραμμένο το βλέμμα Ελλάδας αλλά και του Ισραήλ. Η Ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει,
οτι η xώρα μας έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, πιέζει τον Αμερικανό Προέδρο, να μην υποκύψει, στις απαιτήσεις του Ερντογάν.
Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στην Τουρκία, Νίκος Μαρκοβίτης.
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