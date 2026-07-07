Ελληνική υπεροπλία στον αέρα – Καθηλωμένα τα τουρκικά F35

Στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, αλλά και στα όσα θα προκύψουν στη συνέχεια,

είναι στραμμένο το βλέμμα Ελλάδας αλλά και του Ισραήλ. Η Ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει,

οτι η xώρα μας έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, πιέζει τον Αμερικανό Προέδρο, να μην υποκύψει, στις απαιτήσεις του Ερντογάν.

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στην Τουρκία, Νίκος Μαρκοβίτης.