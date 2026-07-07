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Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

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ALPHA NEWS

Ελληνική υπεροπλία στον αέρα – Καθηλωμένα τα τουρκικά F35

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 20:16

Στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, αλλά και στα όσα θα προκύψουν στη συνέχεια,

είναι στραμμένο το βλέμμα Ελλάδας αλλά και του  Ισραήλ. Η Ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει,

οτι η xώρα μας έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, πιέζει τον Αμερικανό Προέδρο, να μην υποκύψει, στις απαιτήσεις του Ερντογάν.

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Alpha στην Τουρκία, Νίκος Μαρκοβίτης.

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