Σύγκρουση για τις υποκλοπές

Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ξανανοίξει ο φάκελος, της υπόθεσης των υποκλοπών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε σήμερα ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, προσανατολίζονται να στηρίξουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.