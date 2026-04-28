Σύγκρουση για τις υποκλοπές
Ζυμώσεις στην αντιπολίτευση για Εξεταστική
Μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ξανανοίξει ο φάκελος, της υπόθεσης των υποκλοπών.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε σήμερα ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, προσανατολίζονται να στηρίξουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
