Σε ρυθμούς συνεδρίου η ΝΔ

Τις εγκαταστάσεις φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Ναύπλιο, για τις προσυνεδριακές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, πέντε κυβερνητικοί βουλευτές, άφησαν με επιστολή τους σαφείς αιχμές για το επιτελικό κράτος, με αφορμή και τις άρσεις ασυλίας, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.