Δούκας:Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω

Δούκας:Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω ΙΝΤΙΜΕ

Με έκπληξη και ανησυχία διαβάζω δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πρόκειται να δοθεί στο ΠΑΣΟΚ τονίζει σε αναρτησή του ο κ. Δούκας.

΄΄Θέλω να είμαι σαφής: Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω. Δεν ανήκει σε καμία παράταξη. Ανήκει στον ελληνικό λαό.

Είναι σύμβολο ενότητας, σύμβολο της λαϊκής εξέγερσης, σύμβολο αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η σημαία κάτω από την οποία ενώθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενάντια στη δικτατορία.

Γι’ αυτό προτείνω η σημαία του Πολυτεχνείου να παραδοθεί εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), σε εκείνους που πλήρωσαν με φυλακή, εξορία και βασανιστήρια τον αγώνα για την ελευθερία.Το Πολυτεχνείο μας ενώνει. Ας το κρατήσουμε΄΄

΄΄Εμφύλιος΄΄ στο ΠΑΣΟΚ για τη σημαία

Η σημαία του Πολυτεχνείου ανήκει στο φοιτητικό κίνημα τονίζει ο Παντελής Καμάς Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, 2002–2004.

΄΄Υπήρξα γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 2002 έως το 2004. Στη διάρκεια της θητείας μου δέχθηκα πιέσεις να παραδώσουμε τη σημαία του Πολυτεχνείου είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών είτε στη Βουλή. Τις ίδιες πιέσεις δέχθηκαν και οι γραμματείς που προηγήθηκαν και εκείνοι που με διαδέχθηκαν. Η άρνηση όλων μας ήταν σαφής. Πιστεύαμε ότι η σημαία ανήκει στο φοιτητικό κίνημα.

Δεν θα έπαιρνα σήμερα τον λόγο αν δεν έβλεπα το ζήτημα να επανέρχεται, κατά τη γνώμη μου, για λόγους εντυπωσιασμού. Η δική μου θέση παραμένει η ίδια. Η σημαία του Πολυτεχνείου είναι σύμβολο εξέγερσης. Διαφωνώ με την πρόταση να τοποθετηθεί σε μουσείο ή να παραδοθεί στη Βουλή. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στα χέρια της νεολαίας, ώστε κάθε νέα γενιά να κρατά ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, που σήμερα ανασυγκροτείται, και η φοιτητική μας παράταξη έχουν την ευθύνη να συζητήσουν με τις άλλες πολιτικές νεολαίες και τις άλλες φοιτητικές παρατάξεις και να συμφωνήσουν πώς θα φυλάσσεται η σημαία. Η απόφαση ανήκει στα δικά τους συλλογικά όργανα.

Υπάρχει, άλλωστε, ένα ευρύτερο ζήτημα για τη σημερινή γενιά των φοιτητών. Πώς θα ανασυγκροτήσει το φοιτητικό κίνημα και ποιους θεσμούς συλλογικής εκπροσώπησης θα διαμορφώσει για την εποχή της; Εμείς που υπηρετήσαμε σε αυτές τις θέσεις μπορούμε να καταθέσουμε την εμπειρία μας. Την ευθύνη της απόφασης την έχουν οι ίδιοι οι νέοι.

Ας αφήσουμε τους νέους να αποφασίσουν.

Παντελής Καμάς

Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, 2002–2004